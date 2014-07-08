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سيف بن زايد يطّلع على تطوير «مكافحة المخدرات»

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سيف بن زايد يطّلع على تطوير «مكافحة المخدرات» سيف بن زايد يطّلع على تطوير «مكافحة المخدرات»

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على خطط تطوير وتحديث استراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، وفقاً لما وصلت إليه آخر الممارسات العالمية بهذا المجال.

واعتمد سموه في الاجتماع، الذي عُقد أمس في مقر شرطة أبوظبي، عدداً من المبادرات الاستراتيجية في قطاع مكافحة المخدرات؛ والتي سيكون لها أثر في جهود التصدي لهذه الآفة، وفق أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة، منها ما يتعلق باستحداث وحدات تنظيمية جديدة، وتوفير كوادر متخصصة، وأخرى مرتبطة بتوفير برامج وأنظمة إلكترونية متطورة.

وبحث الاجتماع جهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أفراد ومؤسسات المجتمع؛ لاستثمارها في الوقاية من مخاطر الإدمان وسبل مواجهة آفة المخدرات، لحماية المجتمع من آثارها المدمرة.

حضر الاجتماع الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، والعميد محمد خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، والعقيد فيصل الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط.

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