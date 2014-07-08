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الأهلي يدعو الجماهير للاحتفال بالدرع مع اللاعبين

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الأهلي يدعو الجماهير للاحتفال بالدرع مع اللاعبين الأهلي يدعو الجماهير للاحتفال بالدرع مع اللاعبين

وجه الأهلي الدعوة لجمهور النادي الأحمر للاحتفال مع اللاعبين والفريق بدرع الدوري الممتاز الذي فاز به رجال الشياطين الحمر للمرة الثامنة على التوالي.

وأعلن الأهلي عبر قناته الفضائية أن الساعة التاسعة والنصف مساء سيكون الباب مفتوحا أمام من يرغب في حضور تدريب الفريق الأحمر للمشاركة في الاحتفال بالدرع.

الأهلي فاز بالدرع للمرة الـ37 في تاريخ النادي الأحمر.. وذلك بعد الفوز على الزمالك وبتروجيت والتعادل مع سموحة في الدورة الرباعية.

الاحتفالية ستقام في ملعب التتش.

وكان فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قد وجه الشكر لجمهور النادي وخاصة رابطة "أولتراس أهلاوي" على دعمها للفريق طوال الموسم، مؤكدا "يا ريت يحتفلوا معنا كما اعتادوا".

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