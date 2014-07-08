القوات البرية تعلن عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة

الرياض - واس

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح المدفعية لحملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها أو ما يعادلها اعتبارًا من يوم الاحد القادم ولمدة 3 ايام، وذلك بمعهد سلاح المدفعية بالمنطقة الجنوبية.

وسيكون استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق (1435/10/14) للحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً من حملة الثانوية العامة وما يعادلها، ويوم الاثنين الموافق (1435/10/15) للحاصلين على تقدير جيد من الثانوية وما يعادلها، ويوم الثلاثاء الموافق( 01435/10/16) آخر فرصة لمن يرغب التسجيل من حملة الثانوية وما يعادلها. ودعت القوات البرية الراغبين في التسجيل والاطلاع على شروط ومواعيد التقديم لزيارة بوابتها الالكترونية على الرابط التالي : WWW.RSLF.GOV.SA.