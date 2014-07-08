الفريق السواط ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد «الدوسري»

نقل مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب العريف فهد بن هزاع الدوسري (أحد منسوبي حرس الحدود) الذي استشهد يوم الجمعة أثناء تصديه وزملائه لإرهابيين حاولوا التسلل إلى أرض الوطن قرب منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.

ورافق الفريق الركن السواط خلال زيارته لأسرة الشهيد في محافظة وادي الدواسر، مدير عام حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء محيا عطا الله الروقي وعدد كبير من كبار ضباط الحرس.

والتقى مدير عام الحرس ومرافقوه ذوي الشهيد في منزلهم بالمعتلاء في المحافظة، معرباً عن فخر الجميع بما قام به فهد وزملاؤه من أعمال بطولية أثناء تصديهم لهذه الفئة الضالة التي حاولت العبث بأمن واستقرار بلادنا الغالية، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها الدائمة لكل ما يهم أبناءهم المواطنين بمن فيهم ذوو وأسر شهداء الواجب، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر على ما يولونه من رعاية واهتمام ومشاركة دائمة للمواطنين في مختلف المواقف والظروف، مؤكدين أن ابنهم ودمه فداء للوطن، ومقدرين للفريق وزملائه عناء السفر لنقل تعازي القيادة، واعتبروا ذلك فخر واعتزاز لهم، داعين المولى عز وجل أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته وألا يري الجميع أي مكروه.