اغتيال أحد أفراد القوات الخاصة التابع للكتيبة” 21 صاعقة” ببنغازي

اغتال مسلحون مجهولون الليلة أحد أفراد القوات الخاصة والتابع للكتيبة 21 صاعقة ببنغازي بإطلاق وابل من الرصاص عليه ما ادى إلي مقتله في الحال.

وقال الناطق الرسمي بأسم القوات الخاصة ميلود الزوي ، في تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ” إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين استهدفوا أحد أفراد القوات الخاصة يدعى عماد محمد على الفزانى والتابع للكتيبة 21 صاعقة ببنغازي بإطلاق وابل من الرصاص عليه بمنطقه بن يونس ببنغازى ، ما أدى إلي مقتله في الحال” .

وأضاف الزوي أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ جريمتهم الإرهابية لافتا أنه تم نقل جثة الفزاني للمستشفى وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

وتشهد مدينة بنغازي إنفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اختطاف واغتيالات طالت عسكريين وأمنيين وناشطين ، كان آخرها المحامية سلوى بوقعيقيص.

وتصاعد التوتر في شرق البلاد إثر إعلان اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حربا على المجموعات المسلحة شرق البلاد، في خطوة لاقت دعم بعض ضباط الجيش.

> أ ش أ