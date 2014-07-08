تجمهر عدد من سائقى كفرالشيخ امام مكتب المحافظ اعتراضًا على الاجره الجديدة

نظم عدد من سائقى السيارات الميكروباص مساءأمس الاثنين احتجاجًا امام مكتب محافظ كفرالشيخ بالديوان العام اعتراضا على الجدول الجديد بتسعيرة المواصلات بين المحافظة والمحافظات المجاورة وكذا بين مدينة كفرالشيخ ومراكز ومدن المحافظة ال 12 .

وابدى السائقون استياءهم الشديد من تسعيرة ركوب السيارات الجديدة والتى وصفوها بانها غير منصفة للسائقين الذين يعانون من ارتفاع اسعار البنزين والسولار ليضيف اليهم اعباء جديدة.

وعلى الفور استجاب المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ وقام بعقد لقاء عاجل معهم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة كفرالشيخ لمناقشة اهم المشاكل التى تعترض السائقين لتنفيذ اللائحة الجديدة التى تم تطبيقها من اليوم فى جميع المواقف بناء على اجتماع عقد ليلة امس برؤساء المدن وبحضور مدير مرور كفرالشيخ ورئيس مجلس ادارة جمعية نقل الركاب بكفرالشيخ ومدير مواقف كفرالشيخ

أش أ