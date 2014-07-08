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الزمالك يحصل على المركز الثالث في الدورة الرباعية بفوزه على بتروجيت 2 / صفر

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الزمالك يحصل على المركز الثالث في الدورة الرباعية بفوزه على بتروجيت 2 / صفر الزمالك يحصل على المركز الثالث في الدورة الرباعية بفوزه على بتروجيت 2 / صفر

أرشيفة

احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المركز الثالث ببطولة الدورى الممتاز موسم 2013 / 2014 ليضمن المشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل، وذلك بفوزه على بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية في ختام مباريات الدورة الرباعية .

أحرز الهدف الأول لنادي الزمالك اللاعب أحمد علي في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وأضاف زميله حازم إمام الهدف الثانى فى الدقيقة 39 من الشوط الثانى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 3 نقاط فقط من فوز وحيد وهزيمتين وضمن المشاركة فى بطولة كأس الكونفيدرالية الموسم المقبل ، بينما ظل فريق بتروجيت بلا رصيد من النقاط فى المركز الأخير للدورة الرباعية .

أ ش أ

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