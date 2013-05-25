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الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لمنظمة المملكة المتحدة

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الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لمنظمة المملكة المتحدة الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لمنظمة المملكة المتحدة

استقبل الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، فى مكتبه بالرياض، نك بيرد، الرئيس التنفيذى لمنظمة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار UK Trade & Investment، والوفد المرافق له، الذى تضمن جون جنكنز، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية ، وبيتر بروم، نائب المدير التنفيذى لمنظمة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار UK Trade & Investment، وتحدث الطرفان عن العلاقة التاريخية والقوية التى تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة والجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المحلية والإقليمية والعالمية.

وللوليد العديد من الاستثمارات فى المملكة المتحدة من خلال شركة المملكة القابضة تشمل كنارى وارف Canary Warf لندن فى قطاع العقار ومجموعة سيتى Citigroup فى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى استثمارات أخرى تتضمن ملكية 50% من فندق السافوى The Savoy فى لندن كأحد أكبر استثمارات شركة المملكة القابضة فى المملكة المتحدة.

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مصر 365

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