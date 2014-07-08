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الكاتب محمد نبوى:”أطاطا”و”اللمبى”كانا بحاجة لفكرة تستوعب تقديم مسلسل ناجح بهما

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الكاتب محمد نبوى:”أطاطا”و”اللمبى”كانا بحاجة لفكرة تستوعب تقديم مسلسل ناجح بهما الكاتب محمد نبوى:”أطاطا”و”اللمبى”كانا بحاجة لفكرة تستوعب تقديم مسلسل ناجح بهما

أكد  الكاتب محمد نبوى أنه وزميله سامح سر الختم لم يخشوا من تقديم فى مسلسل”فيفا أطاطا”،بأعتبار أنهم سبق وقدما شخصية “أطاطا” فى فيلم “عوكل”.
> وقال نبوى فى تصريح خاص لona،بدأنا كتاب المسلسل فى شهر نوفمير2013،وأنتهينا منه فى 3شهور،موضحا أن شخصيالت”اللمبى “و”اطاطا”كانا بحاجة لفكر ة وأحداث تستوعبهما،وهو ما تحقق بالعمل.
> وعن ما يتردد عن تدخلات بطل المسلسل الفنان محمد سعد فى مراحل الكتابة،أوضح “نبوى”أن الصداق التى تجمعهم به ساعدت فى التعامل مع العمل بروح الفريق الواحد،ولم يكن هناك اى فرض لرؤي أو وجه نظر.

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