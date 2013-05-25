رئيس البريد يكرم مصممة طابع الاتحاد الأورومتوسطى

كرّم الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أمانى أحمد على، والتى تعمل كبير أخصائى رسم وتصميم بمطابع الهيئة بمدينة نصر، وذلك لتصميمها طابع البريد الفائز بالمركز الأول لبلدان الاتحاد البريدى الأورومتوسطى من بين 6 دول متنافسة، مما أكد ريادة البريد، حيث قام رئيس الهيئة بمنحها شهادة تقدير.

وأكد دكتور أشرف جمال الدين أن التكريم يأتى فى إطار اهتمام رئاسة الهيئة بتشجيع أبناء البريد المتميزين فى مختلف القطاعات، ومنح الفرصة للشباب لإثبات أنفسهم.

أمانى حاصلة على بكالوريوس فنون تطبيقية عام 1986، وتم تعيينها بالبريد بعد عام واحد من تخرجها لتفوقها.