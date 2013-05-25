أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رئيس البريد يكرم مصممة طابع الاتحاد الأورومتوسطى

Google+ Print
رئيس البريد يكرم مصممة طابع الاتحاد الأورومتوسطى رئيس البريد يكرم مصممة طابع الاتحاد الأورومتوسطى

كرّم الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أمانى أحمد على، والتى تعمل كبير أخصائى رسم وتصميم بمطابع الهيئة بمدينة نصر، وذلك لتصميمها طابع البريد الفائز بالمركز الأول لبلدان الاتحاد البريدى الأورومتوسطى من بين 6 دول متنافسة، مما أكد ريادة البريد، حيث قام رئيس الهيئة بمنحها شهادة تقدير.

وأكد دكتور أشرف جمال الدين أن التكريم يأتى فى إطار اهتمام رئاسة الهيئة بتشجيع أبناء البريد المتميزين فى مختلف القطاعات، ومنح الفرصة للشباب لإثبات أنفسهم.

أمانى حاصلة على بكالوريوس فنون تطبيقية عام 1986، وتم تعيينها بالبريد بعد عام واحد من تخرجها لتفوقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365