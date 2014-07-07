«بارزاني»: سنسعى لأن تصبح كركوك نموذجاً للتعايش في المنطقة والعالم

قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الإثنين، إن الأكراد يحترمون إرادة مكونات كركوك، وسيعملون على أن تصبح المحافظة نموذجاً للتعايش في المنطقة والعالم.

وأضاف «بارزاني»، بحسب بيان نقلته وكالة «باسنيوز» الكردية للأنباء صدر عقب استقباله وفداً من الحزب «الديمقراطي الكردستاني»: «نحترم إرادة مكونات كركوك وسنأخذ بإرادتهم ونسعى إلى أن تصبح كركوك نموذجا للتعايش في المنطقة والعالم».

وتابع أن «الأزمات وتطبيق سياسات خاطئة لم يدع المجال للأشخاص المعتدلين بين الشيعة والسنة»، لافتاً إلى أن «الأزمات العراقية تتعمق بمرور الأيام وفي الأعوام العشرة الأخيرة جربنا كل السبل لنعيش مع العراق لكن لم ننجح والسبب هو أصحاب السلطة في بغداد وثقافة التسلط».