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رسميا.. روما يعلن فوزه بـأشلي كول

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رسميا.. روما يعلن فوزه بـأشلي كول رسميا.. روما يعلن فوزه بـأشلي كول

أعلن نادي روما الإيطالي رسميا حصوله على توقيع النجم الأعسر أشلي كول الظهير الإنجليزي صاحب الخبرة الكبيرة.

كول وقع على عقد يربطه بنادي روما لمدة موسمين، ليلعب أساسيا ويجلس فريدريكو بالزاريتي ودودو على مقاعد البدلاء.

صاحب التجربة الكبيرة، في أرسنال، وفي تشيلسي، ومع منتخب إنجلترا سيضيف خبراته لروما في موسم عودة الذئاب لدوري أبطال أوروبا.

وكان كول قد خير الدخول في تجربة جديدة عن توقيع عقد يربطه بتشيلسي لموسم أخر.

واختار كول نادي روما بعد منافسة مع إنتر وميلان ويوفنتوس الذين سعوا للفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ33 عاما.

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