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ستاندر آند بورز: الاقتصاد التركى أصبح أكثر قوة فى مواجهة تحول رأس المال

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ستاندر آند بورز: الاقتصاد التركى أصبح أكثر قوة فى مواجهة تحول رأس المال ستاندر آند بورز: الاقتصاد التركى أصبح أكثر قوة فى مواجهة تحول رأس المال

صرحت مؤسسة "ستاندر آند بورز"، أن الاقتصاد التركى أصبح أكثر قوة فى مواجهة التغيرات فى رأس المال، وأشارت المؤسسة فى تقرير لها بعنوان "الشركات التركية تتخطى الحواجر بينما يتدفق المستثمرون على تركيا"، إلى زيادة القوة التنافسية للشركات التركية مقابل نظائرها الأوروبية، بسبب انخفاض نفقات الاستدانة فى تركيا مع النمو الاقتصادى الذى تشهده.

وأشار التقرير إلى احتمال زيادة طلب المستهلكين الأتراك فى السوق التركية، بموازاة زيادة فى الصادرات فى القترة القادمة، ولفت التقرير إلى أن الشركات التركية بدأت تنفتح على روسياً وبلدان نامية فى أفريقيا، موضحًا أنه على الرغم من وجود خطر من الناحية السياسية والاقتصادية والتشغيلية للاستثمار هناك، إلا أن العمل فى تلك الدول يوفر للشركات التركية القوة التنافسية، بسبب التكلفة المنخفضة للإنتاج هناك وما ينتج عنها من زيادة نسبة الأرباح.

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