سيميوني ينعي ' المُعلم ' دي ستيفانو

مدريد (إفي) - نعى الأرجنتيني اتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، وفاة مواطنه ألفريدو دي ستيفانو، الذي توفى اليوم عن 88 عاما، ووصفه بأنه "أحد العظماء في كرة القدم العالمية.

وكتب سيميوني في بيان نشر على الشبكات الاجتماعية "لقد رحل عنا أحد العظماء في كرة القدم العالمية. مع السلامة أيها المعلم الذي لن تفارقه الكرة في الحياة الأخرى".

وولد الراحل الملقب بـ"لا سايتا روبيا" (السهم الأشقر) في الرابع من يوليو عام 1926 في بوينوس آيرس بالأرجنتين.

وبعد حصوله على الجنسية الإسبانية، ارتدى دي ستيفانو قميص المنتخب الأوروبي في 31 مباراة دولية سجل فيها 23 هدفا، رغم أنه لم يشارك قط في كأس العالم.