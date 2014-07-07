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كانافارو ينتظر مكالمة العودة لريال مدريد

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كانافارو ينتظر مكالمة العودة لريال مدريد كانافارو ينتظر مكالمة العودة لريال مدريد

ينتظر فابيو كانافارو المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق أهلي دبي الإماراتي، وأفضل لاعبي العالم سنة 2006 مكالمة من ريال مدريد، للعودة إلى النادي الملكي.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن كانافارو المرشح الأبرز لشغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للميرنجي الذي يقوده كارلو أنشيلوتي.

المنصب متاح منذ قرر زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية ترك مركز المدرب المساعد للعمل كمدير فني في فريق ناشئي ريال مدريد.

وعقب كانافارو "فترة عملي في أهلي دبي، مع الشهادات التي حصلت عليها، كلها أشياء تدفعني خطوات قصيرة نحو هدفي للعمل كمدير فني".

وتابع اللاعب المظفر مع إيطاليا بكأس العالم 2006 "في الحقيقة لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد.. لكني في النهاية بالطبع علاقتي ممتازة بأنشيلوتي وقد قضيت 3 سنوات رائعة في عاصمة إسبانيا".

وأتم "بالتأكيد لو اتصل أنشيلوتي، سألبي نداء ريال مدريد".

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