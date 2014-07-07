«مباحث التموين»:لا زيادة في أسعار الخضروات

قال اللواء مدحت الأعصر، رئيس مباحث التموين، إن أسعار الخضروات والفاكهة لم تتأثر وثابتة منذ 3 أيام، مؤكدا أن هناك رقابة على الأسواق.

وأضاف «الأعصر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اسمع مصر» على موجات إذاعة «نغم إف إم»، الاثنين، «بكرة هتطلع نشرة هنقول أسعار الخضروات والفاكهة الموجودة في الأسواق».

وأشار إلى أنه التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في اجتماع حضره وزير الداخلية، وعدد من المحافظين، الاثنين، لمناقشة غلاء الأسعار وزيادة الأجرة، وأمر رئيس الوزراء، بتشديد الرقابة على محطات الوقود، ومراقبة الأسواق، وعدم السماح بإنهاك الفقير ماديا.

وتابع: «الأسعار زي ما هيا ومتحركتش، ومش عايزين نخوف الناس، إحنا يعتبر من أرخص 3 بلاد في العالم، كنا بندفع 250 مليون جنيه للسولار والبنزين، كدعم، متخوفوش الناس الوضع كويس، وإحنا مش مقصرين، وفيه كميات لحوم مستوردة مطروحة في الأسواق بأسعار مناسبة».