محمد بن راشد: خليفة بن زايد رمز للنجاح والإنجازات التي تحققت لشعبنا

إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم القيادات العسكرية والشرطية والأمنية في الدولة الذين هنأوا سموه بالشهر الفضيل ودعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالخير وموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا الحبيبة وشعبنا العزيز بدوام التلاحم والاستقرار والرخاء.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطراف الحديث والحضور حول مسيرة دولتنا المظفرة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد طيب الله ثراه بعون ودعم ومساندة أخيه المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ راشد طيب الله ثراه.

وتناول حديث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى القيادات العسكرية والشرطية والأمنية تحليلا للأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وما يدور حولنا من متغيرات تزعزع إستقرار المنطقة وأمنها مؤكدا سموه أن دولتنا بخير بفضل تلاحم شعبنا ووحدته الوطنية الراسخة ويقظة وجهوزية أجهزة دولتنا العسكرية والأمنية والشرطية تحت قيادة قائدنا ورئيسنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله الذي ندعو الله أن يبارك به وبكل خطواته وقيادته الحكيمة وبات سموه رمزا للنجاح والإنجازات الوطنية التي تحققت لشعبنا في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد.

ودعا سموه محدثيه من القيادات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن إلى التحلي دوما بالصبر والثقة بالنفس والإيمان بالله وبالوطن لمواجهة التحديات بعزيمة وإصرار منوها سموه بتعلمه الصبر وسعة الصدر والتحدي وحب الأرض والشعب من قائدنا ومعلمنا الراحل الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي رافقته في أسفاره ورحلاته داخل الدولة وخارجها وتعلمت منه رحمه الله كيف يكون القائد حكيما وصبورا ومعطاء لشعبه ولشعوب العالم الفقيرة التي لم ينساها من عطفه وعطائه وأيادية البيضاء.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام حواره والحضور إلى أن لقاءاته الرمضانية مع مختلف شرائح وفئات الشعب والمجتمع إنما تؤكد أهمية التواصل الإجتماعي والانساني بين القيادة والشعب خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية والوطنية بعيدا عن الرسميات والبروتوكول.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الفريق محمد عبدالرحيم العلي الوكيل المساعد في وزارة الدفاع وعدد من قادة أفرع ووحدات القوات المسلحة والشرطة والامن.