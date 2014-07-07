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هذا ما أدمع عيون شاكيرا في المونديال

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ليس من المتوقّع أن تحزن كولومبيا لخروج منتخبها من بطولة كأس العالم، لأنّها ستكون موجودة في حفل التتويج ممثلة بنجمتها المميّزة Shakira.

لكنّها بالرغم من ذلك، أدمع خروج الكولومبي النجمة اللبنانية الأصل Shakira، التي عبّرت عن فخرها الشديد بأداء منتخب بلادها أمام الفريق البرازيلي، ضمن دور الثمانية، في مونديال البرازيل 2014، على صفحتها الخاصّة على "تويتر"، حيث كتبت: "في عيني دمع، وفي قلبي فخرٌ. هذا أفضل أداء لكولومبيا خلال تاريخها في كأس العالم".

وكانت Shakira، بطلة الأعمال الخيرية، قد أصيبت سابقاً بخيبة أمل إثر الخروج المبكر للمنتخب الإسباني، الذي يلعب حبيبها Gerard Pique في صفوفه.

يُذكر أنّ Shakira ستحيي الحفل الختاميّ لبطولة كأس العالم، في الـ13 من الشهر الجاري، في ملعب الماراكانا في "ريو دي جانيرو".

 

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