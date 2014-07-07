والد بيتشز غيلدوف يتحدث لأوّل مرة عن انتحار ابنته

بعد مرور حوالى الـ3 أشهر على وفاة الصحافية الإيرلندية Peaches Geldof، ظهر والدها النجم Bob Geldof في أوّل لقاء تلفزيوني له للحديث عن خسارته الكبيرة.

وأطلّ Bob في برنامج "ITV's Lorraine" الحواري البريطاني مع الإعلامية Lorraine Kelly، بعد 3 أشهر من فاجعة انتحار ابنته Peaches، البالغة من العمر 25 عاماً، ليعبّر عن مدى الحزن الذي يشعر به دائماً، مؤكداً أنّ عليه أن يتعايش مع هذه الخسارة.

وتابع Bob، البالغ من العمر 62 عاماً، قوله إنّه يحاول جاهداً التأقلم مع فكرة رحيل ابنته، لكن شيئاً ما يُكبّله ويمنعه من ذلك، ويُبقي الحزن مسيطراً عليه.

وتطرّق النجم Bob أيضاً إلى الحديث عن شعوره بالفخر، حينما كان الناس يسالونه عن ابنته أو يُعرّفون عنه بـ"والد Peaches"، الكاتبة والصحافية وعارضة الأزياء، برغم تاريخه ونجوميّته في الموسيقى.

وأضاف Bob، الذي فقد والدته بعمر صغير، إنّها نعمة أنّ أطفالPeaches لا يزالون صغاراً ولم يدركوا حجم الفاجعة التي حلّت بالعائلة.

يُذكر أنّ Peaches Geldof، التي وجدت متوفّاة في 7 نيسان/ أبريل بسبب تناول جرعة زائدة من مادة الهيرويين المخدّرة، متزوّجة من الموسيقي Thomas Cohen، ولديها منه طفلان: Astala ويبلغ من العمرعامين، وPhaedra الذي يبلغ من العمر 14 شهراً.

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