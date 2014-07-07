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بايرن ميونخ يضم ظهير فالنسيا خوان برنات

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بايرن ميونخ يضم ظهير فالنسيا خوان برنات بايرن ميونخ يضم ظهير فالنسيا خوان برنات

برلين (إفي) - أعلن بايرن ميونخ الألماني يوم التعاقد مع الظهير الإسباني الشاب خوان برنات قادما من نادي فالنسيا الإسباني.

واجتاز برنات الكشف الطبي في النادي البافاري، ووقع على عقود الانضمام للفريق لمدة خمس سنوات، ليكون الإسباني الثالث في صفوف بطل ألمانيا بعد خافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة بايرن، كريستيان دريسين، عن سعادته بانضمام الظهير الإسباني إلى صفوف الفريق، وأنه قد تم إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد المدير الرياضي ماتياس سامر أن البايرن كان يتابع برنات منذ فترة طويلة، واصفا اللاعب "بالاسثتمار الجيد" للمستقبل.

بدوره أعرب اللاعب عن سعادته باللعب في صفوف الفريق البافاري بطل ألمانيا، واللعب إلى جانب لاعبين كبار أمثال آريين روبن ومانويل نوير وفيليب لام وفرانك ريبيري وتحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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