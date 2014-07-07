أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور: تناقض استقبال جماهير فرق المونديال فرحة الجزائر واليونان.. وأحزان إيطاليا والبرتغال

Google+ Print
بالصور: تناقض استقبال جماهير فرق المونديال فرحة الجزائر واليونان.. وأحزان إيطاليا والبرتغال بالصور: تناقض استقبال جماهير فرق المونديال فرحة الجزائر واليونان.. وأحزان إيطاليا والبرتغال

تباينت ردود أفعال لاعبى وجماهير المنتخبات التى خرجت من الأدوار المختلف لنهائيات كاس العالم،حيث أقيم أستقبال شعبى أسطورى لمنتخب الجزائر،وذلك عقب وصولهم للدور16بالبطولة،بالإضاف للمستوى المشرف الذى ظهروا به.
> وفى مقابل الاستقبال الجماهيرى الكبير لمنتخبات اليابان،اليونان، ببلادهم، فرض الحزن وجوده بقوة على لاعبى أنجلترا،البرتغال،إيطاليا لدى وصولهم لمطارات بلدانهم.
> والطريف ان جماهير اوراجوى حرصت على أستقبال لاعب منتخبهم “لويس سواريز” الذى تم إبعاده من البطولة،عقب ثبوت قيامه بعض “كيلينى” المدافع الإيطالى

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا