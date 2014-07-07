بالصور: تناقض استقبال جماهير فرق المونديال فرحة الجزائر واليونان.. وأحزان إيطاليا والبرتغال

تباينت ردود أفعال لاعبى وجماهير المنتخبات التى خرجت من الأدوار المختلف لنهائيات كاس العالم،حيث أقيم أستقبال شعبى أسطورى لمنتخب الجزائر،وذلك عقب وصولهم للدور16بالبطولة،بالإضاف للمستوى المشرف الذى ظهروا به.

> وفى مقابل الاستقبال الجماهيرى الكبير لمنتخبات اليابان،اليونان، ببلادهم، فرض الحزن وجوده بقوة على لاعبى أنجلترا،البرتغال،إيطاليا لدى وصولهم لمطارات بلدانهم.

> والطريف ان جماهير اوراجوى حرصت على أستقبال لاعب منتخبهم “لويس سواريز” الذى تم إبعاده من البطولة،عقب ثبوت قيامه بعض “كيلينى” المدافع الإيطالى