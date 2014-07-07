استقبال ملكي وشعبي لمنتخب ‫‏بلجيكا‬ الكروي

احتشد آلاف من المشجعين لاستقبال لاعبي المنتخب البلجيكي لكرة القدم، في أحد ميادين العاصمة بروكسل.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، فقد استقبل الملك فيليب والملكة ماتيلدا لاعبي الفريق ووجها لهم جميعا كلمات التهنئة.

وعقب التقاط صورة رسمية مع الملك والملكة توجه الفريق إلى وسط العاصمة بروكسل حيث كان ينتظره الآلاف من الجماهير.

وشكر اللاعبون الجماهير على الدعم الذي قدموه لهم أثناء المونديال.

وقال المدافع فينسنت كومباني للحشد إن يشعر بالفخر لوصول المنتخب البلجيكي، للمرة الأولى في تاريخه، إلى دور الثمانية بمونديال البرازيل رغم كونهم من أصغر فرق البطولة في متوسط الأعمار.