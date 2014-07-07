إنشاء شبكة أقمار صناعية احتياطية بـ 90 مليون جنيه

أعلن ايهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية أن خطة التطوير بالشركة هذا العام تتضمن إنشاء شبكة أقمار صناعية احتياطية بمبلغ 90 مليون جنيه، وإحلال وتجديد أجهزة الهبوط الألي بمطاري شرم الشيخ والغردقة بمبلغ 16 مليون جنيه، وتجديد حاسبات نظام الاقتراب الراداري بمطار الغردقة بمبلغ 20 مليون جنيه ، وإحلال نظام الاقتراب الراداري (ثانوي – ابتدائي) بمطار الغردقة بمبلغ 36 مليون جنيه.

وقال محي في تصريحات له اليوم أن إجمالي المشروعات تبلغ 172 مليون جنيه خلال عام 2014 – 2015 , بينما إجمالي الخطة الاستثمارية لعام 2013 – 2014 كانت 131,8 مليون جنيه وشملت إحلال وتجديد أجهزة اتصالات المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية , وإحلال وتجديد حاسبات نظام الاقتراب الراداري بمطار الغردقة وإتمام المرحلة الثانية من تركيب أجهزة الهبوط الآلي بمطار القاهرة بالإضافة إلى مشروعات التطوير الخاصة بأبراج المراقبة الجوية بمطارات أسوان وبرج العرب وشرم الشيخ , والتوسع في تطوير الأنظمة الرادارية في العديد من المطارات .