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أمن الأقصر يلقي القبض علي 3 من كوادر الإخوان

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أمن الأقصر يلقي القبض علي 3 من كوادر الإخوان أمن الأقصر يلقي القبض علي 3 من كوادر الإخوان

 

اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر

داهمت قوات الشرطة بمحافظة الاقصر، اليوم الاثنين، منازل عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز شرطة إسنا جنوبي المحافظة وألقت القبض علي ثلاثة منهم بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية .

وتلقي اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد عمر الخطاب رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المحافظة، يفيد بضبط كلا من جمال عيد امام مسجد الرحمه مقيم قرية أصفون المطاعنة بإسنا وعادل صبيره امام مسجد ومقيم ذات الناحية والسيد عوارى محفظ قراءن ومقيم ذات الناحية،على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية من شانها تكدير الامن والسلم العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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