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ساويرس يطلق جائزة أدبية باسم “أحمد فؤاد نجم”

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ساويرس يطلق جائزة أدبية باسم “أحمد فؤاد نجم” ساويرس يطلق جائزة أدبية باسم “أحمد فؤاد نجم”

الشاعر- أحمد فؤاد نجم

أطلق المهندس نجيب ساويرس جائزة أدبية تحمل اسم الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ، شاعر العامية المصرية، كما تم تشكيل مجلس أمناء الجائزة- الهيئة المنوطة بالتحكيم- من صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، المخرج مجدي أحمد علي، وإبراهيم داود.

وفي نفس السياق، أكد صلاح عيسي، أحد أعضاء المجلس، أنه تم تجديد شروط المسابقة هذا العام.

أحمد فؤاد نجم هو أحد أبرز شعراء العامية المصرية، ارتبط اسمه بالعديد من الاحتجاجات والتظاهرات وغني أشعاره الشيخ إمام، ولقب بالفاجومي، كما سجن أكثر من مرة.

وكان من الشعراء اللذين عبروا عن ثورة الخامس وعشرين من يناير ولفظ أنفاسه الأخيرة في 3 ديسمبر 2013.

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