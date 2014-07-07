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بابا الفاتيكان يعتذر لضحايا انتهاكات رجال الكنيسة الجنسية

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بابا الفاتيكان يعتذر لضحايا انتهاكات رجال الكنيسة الجنسية بابا الفاتيكان يعتذر لضحايا انتهاكات رجال الكنيسة الجنسية

بابا الفاتيكان- البابا فرانسيس

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال كنيسة كاثوليك، إنه يجب على الكنيسة “البكاء والندم” واعدًا باألا يتسامح مع هذه الظاهرة وإنه سيفرض “عقوبات شديدة” على المتحرشين.

التقى البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، السابع من يوليو لأول مرة مطولًا في الفاتيكان ستة من ضحايا التحرش الجنسي على أيدي كهنة، حسب ما أعلن المتحدث باسمه، والضحايا هم ألمانيان وبريطانيان وايرلنديان، ثلاثة رجال وثلاث نساء استقبلهم البابا في سانتا مارتا، حيث يقيم منذ انتخابه في مارس 2013.

وبعد قداس في الكنيسة حيث أكد الحبر الأعظم “معارضته بقوة” للتحرش الجنسي بأطفال، التقى البابا كل ضحية مع مترجم على انفراد لمدة نصف ساعة، كما قال الأب فيديريكو لومباردي.

وأضاف المتحدث “لقد شعر هؤلاء الأشخاص بامتنان وارتياح لاستماع البابا إليهم بتفهم واهتمام” معتبرًا أن هذه المبادرة من قبل البابا تهدف إلى “فتح طريق بناء” في الكنيسة “لطلب المغفرة” من الضحايا”.

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