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«الزعنون»: الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى زوال الاحتلال

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شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور سليم الزعنون، على أن تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، منذ منتصف يونيو الماضي، لن يجبرهم على التسليم بما يريده الاحتلال، كما أنهم لن ينكسروا لأنهم أصحاب حق.

وقال «الزعنون»، في افتتاحية العدد التاسع والأربعين من مجلة المجلس الصادرة، الإثنين في عمان: «لا مساومة أو مهادنة على حقوق الفلسطينيين التي أقرتها الأمم المتحدة»، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله بجميع الأشكال حتى زوال الاحتلال وإنجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

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