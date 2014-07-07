السلطات الروسية: 24 ألف لاجئ أوكراني يقيمون في منطقة «روستوف»

أعلن قسم الطوارئ الإقليمية في منطقة روستوف الروسية، الإثنين، أنه يقيم بالمنطقة حوالي 24 ألف لاجئ أوكراني.

وقالت السلطات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، إن اللاجئين الأوكرانيين الذين يقدر عددهم بنحو 23،845 شخصاً، وبينهم 8،857 طفلاً، استضافتهم «روستوف» بالفعل.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 20،000 شخص يقيمون مع أقاربهم والسكان المحليين، في حين أن آخرين تم إيواؤهم في مراكز الإيواء المؤقتة، مضيفة أن يصل معظم اللاجئين إلى جنوب إقليم «روستوف» في روسيا والقرم، لحين أن يتم نقلهم من قبل السلطات الروسية إلى مناطق آخرى في البلاد.

وتدفقت أعداد اللاجئين من جنوب شرق أوكرانيا بشكل كبير، في يونيو الماضي، وسط استمرار الاشتباكات بين مؤيدي الاستقلال وقوات الأمن في كييف، وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة صرح بأنه فر حوالي 110،000 شخص أوكراني إلى روسيا منذ بداية الأزمة.