أوكرانيا تحصن جميع حدودها مع روسيا

تجري السلطات الأوكرانية أعمالا هندسية عسكرية على حدودها مع روسيا، ستبدأها بحفر خنادق مائية بالمناطق الشمالية الشرقية المتاخمة لروسيا، حسبما أعل الرجل الثاني بجهاز حرس الحدود الأوكراني، بافل شيشولين.

ويعتبر المسؤولون الأوكرانيون هذه الخنادق ضرورية لمنع مرور أي نوع من المركبات إلى أراضيها، بما في ذلك المدرعات والشاحنات الثقيلة.

وصرح «شيشولين»: «في المقام الأول سنحفر هذه الخنادق لمنع عبور أي مركبات، فالخندق الذي اقيم من جانب حاكم إقليم دونيتسك بعرض 3.5 أمتار، قبل بدء العمليات العسكرية أثبت أن الدبابات والمركبات الثقيلة لا يمكن أن تجتازه».

ومن المقرر أن تبدأ اعمال البناء بمناطق خاركوف وسومي وتشيرنيجوف وشمال لوجانسك، التي تخلو من الانفصاليين الموالين لروسيا، على خلاف جنوب اقليمي لوجانسك ودونيتسك، حيث توجد صعوبات امام حفر الخنادق.