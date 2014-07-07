أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ألمانيا تخطط لفرض رسوما على السيارات الأجنبية التي تمر بأراضيها

Google+ Print

كشفت الألمانية، الإثنين، عن خطط لفرض رسوم جديدة على السيارات الأجنبية التي تمر بالأراضي الألمانية في محاولة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل فاتورة تحديث وصيانة الطرق في ألمانيا.

ومن المقرر بدء فرض هذه الرسوم التي ستشمل حوالي 700 مليون أجنبي يستخدمون الطرق الألمانية مطلع 2016 بهدف جمع حوالي 600 مليون يورو
>، 816 مليون دولار، سنويا يتم استخدامها للاستثمار في الطرق بما في ذلك شبكة الطرق السريعة .

وقال وزير النقل الألماني، ألكسندر دبوريندت: «نريد سد ثغرة في العدالة»، في إشارة إلى أن مثل هذه الرسوم موجودة بالفعل في حوالي 20 دولة أوروبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية