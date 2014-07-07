ألمانيا تخطط لفرض رسوما على السيارات الأجنبية التي تمر بأراضيها

كشفت الحكومة الألمانية، الإثنين، عن خطط لفرض رسوم جديدة على السيارات الأجنبية التي تمر بالأراضي الألمانية في محاولة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل فاتورة تحديث وصيانة شبكة الطرق في ألمانيا.

ومن المقرر بدء فرض هذه الرسوم التي ستشمل حوالي 700 مليون أجنبي يستخدمون الطرق الألمانية مطلع 2016 بهدف جمع حوالي 600 مليون يورو

>، 816 مليون دولار، سنويا يتم استخدامها للاستثمار في الطرق بما في ذلك شبكة الطرق السريعة .

وقال وزير النقل الألماني، ألكسندر دبوريندت: «نريد سد ثغرة في العدالة»، في إشارة إلى أن مثل هذه الرسوم موجودة بالفعل في حوالي 20 دولة أوروبية.