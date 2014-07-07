البيت الأبيض: سنتعاون مع برلين في قضية «العميل المزدوج»

رفضت الولايات المتحدة، الإثنين، التعليق على المعلومات عن قيام عميل ألماني مزدوج بالعمل لحسابها، لكنها أكدت أنها «ستتعاون مع برلين لمعالجة هذا الخلاف».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست: «سنعمل مع الألمان لمعالجة هذه القضية في الشكل المناسب»، وأفادت الصحافة الألمانية أن العميل موظف في جهاز الاستخبارات الألمانية، «بي أن دي»، تم ايقافه، الأربعاء، وكان يعمل منذ 2012، لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقام بتسليم الولايات المتحدة أكثر من مئتي وثيقة.

ووصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل هذه المعلومات بأنها «خطيرة».

واعتبر «إيرنست» أن «العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا بالغة الاهمية، لدينا علاقة وثيقة جدا»، وأضاف: «شراكتنا تقوم على الاحترام وعلى عقود من التعاون والقيم المشتركة»، لكنه أوضح ان الرئيس باراك أوباما و«ميركل» لم يتطرقا إلى هذا الموضوع، الخميس الماضي، خلال مكالمة هاتفية خصصت لبحث الوضع في أوكرانيا.



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