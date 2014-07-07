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رفع الحظر عن 9 جمعيات أهلية وفرعين لـ«سعودي»

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رفعت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الاثنين، التحفظ على 9 جمعيات أهلية تقدم أصحابها بتظلمات لمنعهم من التصرف فيها.

وضمت قائمة الجمعيات «جمعية الرعاية الاجتماعية بطنطا، وجمعية نهر الخير بطنطا، والجمعية الشرعية بنبروه بمحافظة الدقهلية، والجمعية الشرعية بطلخا بمحافظة الدقهلية، وجمعية تنمية المجتمع ببلقاس بمحافظة الدقهلية، وجمعية تنمية المجتمع بسنبخت بمحافظة الدقهلية، وجمعية الصفوة للاحتياجات الخاصة بالسويس، وجمعية رعاية مرضى الكلى بالسويس، وجمعية اتحاد موثقي بدمياط».

كانت اللجنة قد أنهت تحفظها على فرعي «سعودي» في الزمالك والمهندسين «بعد قبول التظلم القدم من يوسف وياسر سعودي مالكي المحلين».

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