طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على رفح جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال من طراز “اف 16″ قصفت بنحو 15 صاروخا مطار “غزة الدولي” المدمر ومحيطه مما أحدث دويا كبيرا في أرجاء رفح.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت أيضا الأراضي الزراعية التي تبعد عن السياج الأمني شرق رفح نحو 300 متر في المنطقة التي أسر منها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط صيف 2006.

في سياق متصل،أعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف نفقا أرضيا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في رفح قبل أيام.

وسمحت الرقابة العسكرية الاسرائيلية اليوم بنشر نبأ قيام الجيش بإحباط ما وصفها عملية كبيرة عبر أحد الأنفاق برفح الأمر الذي تسبب بمقتل عدد من عناصر حماس داخله.

ونقلت وسائل اعلامية إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن:”قتلى حماس فجر اليوم كانوا داخل نفق معد لتنفيذ عملية كبيرة مع معدات وقوة خاصة ضد جنود الجيش الإسرائيلي”.

وكان تسعة فلسطينيين بينهم 7 من عناصر القسام ارتقوا فجر اليوم وامس في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على وسط وجنوب القطاع.