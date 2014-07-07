تحركات مكثفة للسفارة المصرية في لندن لمنع بيع أحد التماثيل الفرعونية

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين تحركات مكثفة للسفارة المصرية من أجل محاولة إيقاف بيع أحد التماثيل الفرعونية النادرة في إحدى كبرى صالات المزادات في المدينة.

وتوجه سفير مصر في لندن أشرف الخولي إلى صالة مزادات (كريستيز) الشهيرة في العاصمة البريطانية ، والتقى أعضاء مجلس إدارتها ، لمطالبتهم بوقف أو تأجيل بيع التمثال المصري النادر (سخم كا) الذي يرجع تاريخه إلى المملكة المصرية القديمة.

واتصل السفير بمدير متحف (نورثهامبتون) الذي يتم بيع التمثال لحسابه ، لحثه على عدم إتمام عملية البيع ، لما يمثله قيام المتحف بهذا الإجراء غير الأخلاقي من مخالفة للأعراف والأخلاقيات التي تحكم عمل المتاحف ذات السمعة الدولية الطيبة ، وإساءة لقيمة الحضارة المصرية القديمة ولا يتناسب مع مكانتها ، حيث من غير المتصور أن يتم تحويل قطعة نادرة متاحة للجمهور إلى ملكية أحد الأشخاص وأنه من الأفضل إعادتها لموطنها الأصلي.

ومن ناحية أخرى ، أجرت السفارة المصرية اتصالات بعدد من الجهات بهدف الضغط في اتجاه وقف البيع أو تأجيله، حيث تم الاتصال بالمجلس البريطاني للفنون والذي عبر عن معارضته الشديدة لبيع هذه القطعة الأثرية بهدف تحقيق مكسب مادي.