القوات الإسرائيلية تعلن إطلاق 50 صاروخًا من غزة وتعتزم الرد بقوة

أعلن الجيش الإسرائيلي المحتل، إطلاق 50 صاروخًا من غزة على جنوبي إسرائيل اليوم، كما طالب من المجالس المحلية في عدة مدن إعداد وفتح المخابئ أمام المدنيين للاختباء بها وقت الحاجة.

كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، قررا تكثيف الرد الإسرائيلي على اعتداءات حماس، وسائر التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الوزراء أوعزوا إلى قيادة الجيش باستكمال الاستعدادات; لتوسيع رقعة العملية العسكرية في القطاع .

وقالت المصادر، إنَّ الضربات التي ستوجه إلى أهداف حماس ستكون مؤلمة وتتصاعد يوما بعد يوم حتى يتضح لقادة حماس أن مصلحتهم تتمثل في وقف اطلاق النار .

وأضافت المصادر أن الاستخبارات المصرية، تقوم بنقل الرسائل بين اسرائيل وحماس في مسعى لتهدئة الاوضاع غير أنه يبدو ان هناك خلافات داخلية بين القيادتين السياسية والميدانية في حماس. وقد حصل الانطباع امس لدى الدوائر الامنية ان حماس تتجه نحو وقف لإطلاق النار غير أن اليوم انقلبت الامور رأسًا على عقب.