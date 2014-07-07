بالصور.. زعزوع وأبوعوف وفوزي يحتفلون بـ”ليالي رمضان زمان” في القلعة

انطلقت أولي فعاليات احتفالية “ليالي رمضان زمان” بمحكى قلعة صلاح الدين تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بحضور وزير السياحة هشام زعزوع، أشرف العربي، وزير التخطيط، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ونجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، وسفراء تونس والجزائر ولبنان وفلسطين واليونان والمجر والصين، بهدف تنشيط السياحة الداخلية وجذب السياح العرب للاستمتاع بالسهرات الرمضانية القاهرية.

شارك في الافتتاح عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم عزت أبوعوف وشقيقته الفنانة مها أبوعوف، ومني أبو عوف، وشيري عادل، وحمدي الوزير، وكريم فهمي، وأروي جودة، والمخرج أحمد عاطف، والفنانة هبة عبد الغني، وهشام إسماعيل، والسيناريست مجدي الكدش، والإعلامي الكبير مفيد فوزي وبوسي شلبي والتي قدمت الحفل، كما حضر العديد من الشخصيات العامة ومنها الخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل وعدد من قيادات وزارة السياحة بالاضافة الي عدد كبير من الاعلاميين والقنوات الفضائية المصرية والعربية والدولية التي نقلت الحدث بشكل مباشر.

وكان في استقبال ضيوف الإحتفالية عرض الليلة الكبيرة للرائع صلاح السقا وصلاح جاهين، ثم بدأت فقرات الحفل بعرض للألعاب النارية للفنان

> أحمد عصام ثم بدأت أغنية “لا يا حبيبي” لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام “التصوير التجسيمي”، وبعدها قدمت فرقة ياسر معوض للتخت الشرقي فقرة غنائية، واختتم الحفل بفرقة المولوية للرائع عامر التوني.

قال وزير السياحة هشام زعزوع، فى حفل تنشيط السياحة ، إن هناك قوافل فنية ستجوب الشوارع من أجل تشيط السياحة الداخلية، مؤكدا أن وزارة السياحة حريصة على أن تشارك المؤسسات الأخرى في مصر في مرحلة الانطلاق الاقتصادي وبناء الوطن بعدما عانينا من عدم الأمان، كما جدد زعزوع دعوته للأشقاء العرب لتنشيظ السياحة العربية في مصر في صيف ٢٠١٤، مؤكدا أن السياحة الداخلية ستكون فى متناول الجميع، كما قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه متفائل باستعادة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة المٌقبلة، خاصة بعد الاستقرار السياسي الذي تعيشه الآن.

ولفت إلى أن هذه الاحتفالية تعد بداية لفعاليات ستقام في شارع المعز، وتستمر طوال شهر رمضان، لتسهم في الترفيه عن الأسر المصرية التي عانت خلال السنوات 3 الماضية جراء ما مرت به البلاد من أحداث، كما أنها فرصة لرفع الوعي السياحي لدى شريحة كبيرة من المواطنين، الحفل من تنظيم شركة sky vision واخراج شريف هشام.

يذكر أن برنامج “ليالي رمضان زمان” يتضمن مشاركة فرقة رضا والتنورة والفرقة النحاسية والفنان عمرو مصطفى والشاعر عمرو قطامش وفرقة وسط البلد وفرق شباب الجامعة الأمريكية وعين شمس والمنوفية وبنها وقناة السويس وفرقة قص ولزق وفرقة بورسعيد والشاعر حسن عبدالله إضافة إلى عدد من الفرق الفنية الشبابية الأخرى.

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