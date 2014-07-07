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مدير أمن الإسكندرية يتفقد مجموعات الانتشار السريع

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مدير أمن الإسكندرية يتفقد مجموعات الانتشار السريع مدير أمن الإسكندرية يتفقد مجموعات الانتشار السريع

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بجولة ميدانية تفقد خلالها الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة القلعة إذ تفقد سيادته مجموعات الانتشار السريع.

وأكد مدير الأمن على ضرورة التعامل بكل حزم و حسم مع كافة أشكال الخروج عن القانون بالإضافة إلى متابعة الحالة المرورية للطرق و المحاور الرئيسية إذ وجه سيادته بضروروة العمل على تسييل الحركة المرورية بالتوازى مع ضبط كافة المخالفات خاصةً فى أوقات الذروة إذ وجه سيادته الشكر لكافة القوات على المجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية ،وحثهم على بذل المزيد من أجل تحقيق الانضباط الأمنى بالشارع السكندرى .

 

 

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