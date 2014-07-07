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بالفيديو.. فوكس تطرح ثانى برومو دعائى لفيلم “GONE GIRL”

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بالفيديو.. فوكس تطرح ثانى برومو دعائى لفيلم “GONE GIRL” بالفيديو.. فوكس تطرح ثانى برومو دعائى لفيلم “GONE GIRL”

قامت شركة «فوكس» السينمائية اليوم الاثنين  7 يونيو بطرح العرض الدعائي الرسمي الثانى لفيمها الجديد Gone Girl، من بطولة الممثل بن أفليك وروزماند بايك.

الفيلم مقتبس عن واحدة من أكثر الروايات مبيعاً خلال السنوات الأخيرة للكاتب جيليان فلين، والذي قام بنفسه بكتابة النص السينمائي،ويؤدي «أفليك» في الفيلم دور «نيك»، الذي تختفي زوجته في ظروف غامضة، خلال الذكرى الخامسة لزواجهم، ويبدأ في البحث عنها متعرضاً للعديد من الاكتشافات والمخاطر.

وأخرج الفيلم ديفيد فينشر، وهو أول أفلامه منذ عام 2011، ومن المقرر طرحه في دور السينما يوم 3 أكتوبر المقبل.

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