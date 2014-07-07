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لهذه الأسباب.. لا تقاتل داعش إسرائيل

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لهذه الأسباب.. لا تقاتل داعش إسرائيل لهذه الأسباب.. لا تقاتل داعش إسرائيل

تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام »«داعش

قام أعضاء من حركة “داعش” بالرد علي  التساؤلات التي طالما طاردتها منذ ظهورها علي الملأ وهو “لماذا لا يقوم التنظيم بمقاتلة إسرائيل ويقوم بقتال أبناء العراق وسوريا”؟

جاء جواب داعش في تغريدة لحساب إلكتروني علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “الجواب الأكبر في القران الكريم، حين يتكلم الله تعالى عن العدو القريب وهم المنافقون في أغلب آيات القران الكريم لأنهم أشد خطرا من الكافرين الأصليين،  والجواب عند أبي بكر الصديق حين قدم قتال المرتدين على على فتح القدس التي فتحها بعده عمر بن الخطاب”.

وأضاف التنظيم: “والجواب عند صلاح الدين الأيوبي ونورالدين زنكي حين قاتلوا الشيعة في والشام قبل القدس ومقد خاض أكثر من 50 معركة قبل أن يصل إلى القدس، وقد قيل لصلاح الدين الأيوبي: تقاتل الشيعة الرافضة –الدولة العبيدية في مصر- وتترك الروم الصليبيين يحتلون القدس؟.. فأجاب: لا أقاتل الصليبيين وظهري مكشوف للشيعة.”

وأشارت داعش إلى: “لن تتحرر القدس حتى نتخلص من هؤلاء الأصنام أمثال آل النفطوية وآل صباح وآل نهيان وآل خليفة وكل هذه العوائل والبيادق عينها الاستعمار والتي تتحكم في مصير العالم الإسلامي.”

 

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