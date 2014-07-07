محمدعساف مستنكرا العدوان الإسرائيلى: لك الله يا فلسطين

عبر المطرب الفلسطينى محمد عساف عن إستيائه من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بشن هجمات على الضفه الغربيه وغزة،متمنيا إنتهاء ما يتعرضون له من ظلم وإحتلال.

> وعبر صفحته بموقع فيس بوك كتب عساف اليوم. الله أكبر يا فلسطين الشهداء وحسبنا الله ونعم الوكيل شهداء في غزة والضفة والقدس وال48 وتواصل العدوان لكي الله يا فلسطين لكي الله يا غزة لكي الله يا ضفة لكي الله يا قدس لن يدوم الظلم والاحتلال فمعنا الله والحق ينتصر دوما في النهاية وحسبنا الله هو مولانا ونعم النصير.