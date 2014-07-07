بعد غياب دام 11 عاماً.. “كاكا” يعود إلى ساوباولو على سبيل الإعارة

استقبل نحو 20 ألف مشجع صانع الألعاب البرازيلي كاكا في ساو باولو حيث سيلعب لمدة 5 أشهر على سبيل الإعارة قبل الالتحاق بأورلاندو سيتي الأميركي.

وكان كاكا (32 عاماً) وقع عقداً للعب في صفوف أورلاندو مطلع الشهر الجاري قادماً من ميلان الإيطالي.

وقد احتشد قرابة 20 ألف مشجع في ملعب “مورومبي” الخاص بنادي ساو باولو للترحيب بنجمهم العائد إلى الفريق الذي انطلق منه عام 2001.

وقال كاكا “إنه أمر مؤثر أن أعود بعد 11 عاماً إلى النادي الذي خرجني وإلى المكان الذي بدأت به اللعب في الثامنة”.

وتابع “أن أعود وأرى العائلة والأصدقاء أمر رائع، فساو باولو أطلقني لعالم كرة القدم”، مضيفاً “أشكركم جميعاً على حضوركم، إنه يوم مميز بالنسبة لي”.

وسيبدأ كاكا مشواره الثاني مع ساو باولو في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد أن سبق له الاحتراف في ريال مدريد وميلان.

ولم يستدع لويز فيليبي سكولاري مدرب منتخب البرازيل كاكا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقامة في بلاده.