وفاة دي ستيفانو

توفي ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد ورئيسه الشرفي يوم الاثنين في مستشفى جريجوريو مارانون عن 88 عاما بسبب أزمة قلبية حادة.

وكان دي ستيفانو قد نُقل إلى المستشفى يوم السبت بسبب تعرضه لأزمة قلبية حادة، حيث توقف قلبه لفترة قبل أن يتم إنعاشه.

دي ستيفانو لم يكن رجلا عاديا بالنسبة لريال مدريد، بل هو اللاعب الذي جلب للنادي الملكي 8 بطولات دوري و5 بطولات أوروبية وسجل 300 هدفا في 396 مباراة بالقميص الأبيض.

وأصبح الرئيس الشرفي لريال مدريد منذ عام 2000، وبدأ يعاني من أزمات ومتاعب قلبية منذ سنة 2005.

مسيرته

دي ستيفانو كان سببا في تكريس العداوة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث سعيا الناديان لضمه من فريقه الكولومبي ميلوناريوس عام 1953، وفي النهاية اتفقا على أن يلعب 4 مواسم في إسبانيا بواقع موسمين مع كل فريق.

ولكن في النهاية استمر دي ستيفانو لاعبا في ريال مدريد لمدة 11 عاما، قبل رحيله إلى إسبانيول في 1964 حيث اعتزل في سن الـ40.

ودوليا، مثل دي ستيفانو ثلاثة منتخبات هي الأرجنتين التي لعب معها 6 مباريات وفاز بكوبا أمريكا 1947، وكولومبيا في مباراتين، ومنتخب إسبانيا في 31 مباراة.

ولكنه لم يشارك في كأس العالم.

وخاض دي ستيفانو عدد من التجارب التدريبية بعد اعتزاله في الأرجنتين مع ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وفي إسبانيا درب ريال مدريد، ولكن نجاحه الأكبر مع فالنسيا الذي فاز معه بالليجا.