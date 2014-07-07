بالصور.. أمير داعش يستلهم زيه ولحيته على طريقة الفاروق “عُمر”

أثار تنظيم داعش الإرهابي أو كما يطلق أعضاؤه على أنفسهم الدولة الإسلامية في العراق والشام، جدلًا واسعًا مع مطلع عام 2013، وذلك رُغم أن نواة تأسيسه كانت تحت مسمى آخر منذ عام 2004 .

ويعد الزي الرسمي الذي يرتديه أعضاء داعش وظهر به أميرهم أبو بكر البغدادي مؤخرًا، وطريقة تهذيبه للحيته، أحد النقاط التي لفتت الأنظار بقوة إليهم، حيث ارتدى زي يشبه إلى حد كبير جدًا الزي الذي كان يرتديه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عُمر بن الخطاب بمسلسل “الفاروق عُمر” والذي جسد دوره الفنان السوري سامر إسماعيل .

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> وتشكّل تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) في (ابريل) العام 2013، وقدم في البدء على أنه اندماج بين ما يسمى بـ “دولة العراق الإسلامية” التابع لتنظيم “القاعدة” الذي تشكّل في (أكتوبر) 2006 وبين المجموعة الإسلامية المسلحة في سورية المعروفة بـ”جبهة النصرة”، إلا أن الاخيرة رفضت هذا الاندماج على الفور، وبدأت المعارك بين الطرفين في كانون الثاني (يناير) 2014.

واعترضت “الدولة الاسلامية في العراق والشام” علناً على سلطة زعيم تنظيم “القاعدة” ايمن الظواهري ورفضت الاستجابة لدعوته التركيز على العراق وترك سورية لجبهة النصرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.