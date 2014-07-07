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وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر

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وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر

المجلس القومي لحقوق الإنسان

قام وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بزيارة سجن النساء بالقناطر ، وذلك فى إطار عمل المجلس وإتساقاً مع مهامه وإختصاصاته والتى من بينها التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون المصرية وتماشيها مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

والتقى أعضاء الوفد خلال الزيارة بعدد من السجينات حيث دارت بينهم مناقشات وإستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة فى السجن ، ومدى كفالة حقوق السجينات ، وإطمأن الوفد فى ضوء ما إستمع إليه من السجينات حول قيام إدارة السجن بواجبها تجاه السجينات وشمولهن وأطفالهن بكافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية ، وكذا برامج التأهيل المهنى المختلفة لهن تأكيداً على حرص الوزارة على إحترام حقوق الإنسان بصفة عامة ومقيدى الحرية بصفة خاصة.

كما قام أعضاء الوفد خلال الزيارة بتفقد عدد من مرافق منشآت السجن وإستمعوا من قيادات السجون لأوجه الرعاية المختلفة التى يقدمها القطاع لكافة النزيلات وذلك إنطلاقاً من الحرص على إحترام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير الدولية المعمول بها فى مختلف المؤسسات العقابية .

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