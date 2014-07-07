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النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ يتهم طبيباً بالتسبب فى استئصال “رحم” مريضة

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النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ يتهم طبيباً بالتسبب فى استئصال “رحم” مريضة النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ يتهم طبيباً بالتسبب فى استئصال “رحم” مريضة

هشام بركات النائب العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات ، بفتح التحقيق فى البلاغ  المقدم من أحمد صابر المحامي، موكلاً عن المجني عليهم سارة سالم إبراهيم عبد الرحمن ومحمد حامد إبراهيم شعلان، عن ابنه القاصر يحيى محمد حامد إبراهيم شعلان، ضد الدكتور أحمد نور الدين حشاد، طبيب وأستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، ويتهمه بالإهمال الطبي، وإحالة البلاغ  لنيابة شرق القاهرة الكلية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

حيث جاء في البلاغ الذي حمل رقم 13335 لسنه 2014، أن الدكتور أحمد حشاد أعطى دواء لسارة سالم إبراهيم المجني عليها، غير مصرح به من وزارة الصحة، أصابها بنزيف شديد أدى إلي استئصال الرحم، وذلك إلي جانب إصابة طفلها يحيى بشلل دماغي وإعاقة حركية وذهنية وضمور في العصب البصري ومركز الأبصار في المخ؛ نتيجة نقص الأكسجين.

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