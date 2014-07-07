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الجيش السوداني يصدر بيانا حول اعتقال أحد موظفي الملحقية العسكرية بالقاهرة

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الجيش السوداني يصدر بيانا حول اعتقال أحد موظفي الملحقية العسكرية بالقاهرة الجيش السوداني يصدر بيانا حول اعتقال أحد موظفي الملحقية العسكرية بالقاهرة

العقيد الصوارمي خالد سعد

أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد ، اليوم الاثنين بيانا توضيحيا حول ملابسات ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن أن سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري بسفارة السودان في .

وأوضح البيان ” إن أحد موظفي الملحقية العسكرية تم تكليفه رسميا وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية السودانية بالقاهرة ، وبالفعل قام هذا الموظف بحمل هذا المبلغ ، وعندما صعد إلي الطائرة سلمه لإحدى المضيفات باعتباره أمانة سوف يستلمها منها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة، وقد كان ذلك حيث أستلم الموظف أمانته وغادر الطائرة، فاعترضه أحد أفراد أمن المطار ليقول له أنت تحمل معك مبلغا من المال واقتاده إلي مكتب الشرطة بالمطار فأبرز لهم الموظف مستنداته وبين لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها من قبل السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل”.

وأضاف البيان ” إن سلطات المطار المصرية اتصلت بوزارة خارجيتها والتي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ وأن تتعامل وفق اللوائح ، حينها تدخل الملحق العسكري السوداني في مصر ، واستعان بإخوتنا في الاستخبارات العسكرية المصرية الذين قدموا له كل العون والمساعدة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على إرجاع المبلغ المالي للسودان – وهو الآن بين أيدينا – ليتم إرجاعه لمصر وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي”.

وتابع ” إنه بالنسبة للكيس الذي كانت فيه النقود فهو ليس “كيس قمامة” بل هو الكيس العادي الذي أعتاد السودانيون أن يحملوا فيه أغراضهم ، وليس هناك أي محاولة لتهريب المبلغ المذكور بدليل أن موظف الملحقية كان قد سلمه في الطائرة للمضيفة واستلمه منها حين مغادرته الطائرة “.

أ ش أ

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