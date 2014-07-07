أفضل 10 لاعبين فى كأس العالم ليس بينهم “ميسى ورونالدو”

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في نهائيات كأس العالم – مونديال البرازيل 2014.

ومثلت هذه القائمة صدمة للكثيرين حيث لم يتواجد فيها نجوم أبهروا العالم بأدائهم مع أنديتهم ، فلم تشمل القائمة كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي محتكر الكرة الذهبية في آخر سنوات.

ويأتى غياب البرتغالى “رونالدو” عن القائمة أمراً طبيعياً، حيث أنه لم يسجل سوى هدف واحد كما أن منتخب بلاده لم يتأهل للدور الثاني.

ولم تشمل القائمة أيضاً نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسى الذى سجل أهدافا ساهمت فى صعود فريقه إلى الدور الثانى، وقاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائى، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب فى مباريات متتالية .

وقال الاتحاد الدولي، إن اختيار اللاعبين يتم بناء على فاعليتهم خلال المباراة واستناداً لمعايير رقمية واضحة.

ويحتل الفرنسي (كريم بنزيمة) المركز الأول يليه الكولومبي (خيميس رودريجيز).

ويأتي المدافع الفرنسي (فاران) ثالثاً أمام البرازيلي تياغو سيلفا والألماني هومليز.

ويحتل الهولندي (ارين روبن) المركز السادس أمام الثنائي البرازيلي (ديفيد لويز ونيمار).

ويأتي المدافع الهولندي (ستيفان دي فراي) في المركز التاسع والبلجيكي (فيرتوجين) عاشراً.