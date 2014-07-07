أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصدر عراقي: «داعش» تشتبك مع «جيش المجاهدين» في الفلوجة

Google+ Print

قال مصدر حكومي عراقي في محافظة الأنبار، الإثنين، إن مواجهات واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت، اليوم الاثنين، بين عناصر تنظيم «داعش» و«كتائب جيش المجاهدين»، إحدى الفصائل المسلحة السنية التي تقاتل ضد ، في مدينة الفلوجة بالمحافظة، وذلك بعد رفض الأخير مبايعة «داعش».

وأضاف المصدر الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «مواجهات واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقعت بين عناصر تنظيم(داعش)، و(كتائب جيش المجاهدين)، وذلك بعد رفضه مبايعة (داعش) في مدينة الفلوجة وناحية الكرمة، شرقها».

وتشير مؤشرات إلى أن عناصر تنظيم«داعش»، الذي أطلق على نفسه اسم (الدولة الاسلامية) لاحقا، هي من قتلت أحد قيادي «جيش المجاهدين»، الشيخ محمد سعيد الجميلي، بانفجار عبوة ناسفة استهدفته في ناحية الكرمة شرق الفلوجة، بحسب المصدر ذاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد