مصدر عراقي: «داعش» تشتبك مع «جيش المجاهدين» في الفلوجة

قال مصدر حكومي عراقي في محافظة الأنبار، الإثنين، إن مواجهات واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت، اليوم الاثنين، بين عناصر تنظيم «داعش» و«كتائب جيش المجاهدين»، إحدى الفصائل المسلحة السنية التي تقاتل ضد الحكومة، في مدينة الفلوجة بالمحافظة، وذلك بعد رفض الأخير مبايعة «داعش».

وأضاف المصدر الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «مواجهات واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقعت بين عناصر تنظيم(داعش)، و(كتائب جيش المجاهدين)، وذلك بعد رفضه مبايعة (داعش) في مدينة الفلوجة وناحية الكرمة، شرقها».

وتشير مؤشرات إلى أن عناصر تنظيم«داعش»، الذي أطلق على نفسه اسم (الدولة الاسلامية) لاحقا، هي من قتلت أحد قيادي «جيش المجاهدين»، الشيخ محمد سعيد الجميلي، بانفجار عبوة ناسفة استهدفته في ناحية الكرمة شرق الفلوجة، بحسب المصدر ذاته.