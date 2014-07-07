سلطة الروكا مع البصل

المقادير

800 غرام من الروكا

100 غرام من البصل، مقطّعة إلى جوانح

35 غراماً من الخلّ الأحمر

100 غرام من زيت الزيتون

رشّة من الملح

رشّة من البهار الأبيض

20 غراماً من السمّاق

5 شرائح من البندورة الطازجة

طريقة التحضير

1 ـ تنقّى الروكا، وتغسل مرّات عدّة، في وعاء عميق حتّى تنظف. تقطّع الروكا إلى قطع متوسّطة الحجم. ثمّ نضيف البهار والملح والخلّ الأحمر وزيت الزيتون، ويمزج الخليط جيّداً.

2 ـ يوضع هذا الخليط في طبق التقديم، يُضاف إليه البصل المقطّع إلى جوانح، ويزّين بشرائح البندورة، ثمّ يُنثر السمّاق.

3 ـ "نصيحة الشيف": يمكن تقديم هذه السلطة مع عصير الحامض أيضاً.

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