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وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بطرة

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وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بطرة وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بطرة

قام وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الموافق 7 يوليو الجارى بزيارة سجن النساء بالقناطر ، وذلك فى إطار عمل المجلس واتساقاً مع مهامه واختصاصاته والتى من بينها التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون المصرية وتماشيها مع المواثيق والمعاهدات الدولية .

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعدد من السجينات إذ دارت بينهم مناقشات وإستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة فى السجن ، ومدى كفالة حقوق السجينات ، واطمأن الوفد فى ضوء ما إستمع إليه من السجينات حول قيام إدارة السجن بواجبها تجاه السجينات وشمولهن وأطفالهن بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية ، وكذلك برامج التأهيل المهنى المختلفة لهن تأكيداً على حرص الوزارة على احترام حقوق الإنسان بصفة عامة ومقيدى الحرية بصفة خاصة .

كما قام أعضاء الوفد خلال الزيارة بتفقد عدد من مرافق منشآت السجن وإستمعوا من قيادات السجون لأوجه الرعاية المختلفة التى يقدمها القطاع لكافة النزيلات ،وذلك انطلاقاً من الحرص على احترام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير الدولية المعمول بها فى مختلف المؤسسات العقابية .

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